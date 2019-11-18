На Закарпатье уже работают современные скорые от Фонда Рината Ахметова

Реклама

Бригады скорой помощи Ужгорода чаще всего выезжают, чтобы оказать помощь людям с инсультами, травмами и обострениями ОРВИ. Закарпатских пациентов спасает система реанимации, установленная в салоне новеньких машин, которые поступили местным медикам в рамках проекта "200 скорых для Украины". Корреспонденты "Сегодня" увидели, как современный транспорт помогает врачам.

Медик Андрей Семедий и фельдшер Василий Вогар выезжают на последний на их дежурстве вызов. День для медиков выдался нелегким: они реанимировали нескольких пострадавших в автоаварии.

"Из-за такой туманной погоды возросло количество ДТП. Вчера у нас в городе было шесть аварий", – рассказал врач бригады скорой помощи.

По его словам, количество обращений за неотложной помощью увеличилась в разы, и не только из-за непогоды. В сезон ОРВИ и гриппа врачам "скорой" – хоть разорвись.

"Приблизительно в пять часов вечера с врачом, особенно с семейным, ты уже не свяжешься. Или свяжешься, а он скажет: "Я не выезжаю. Я где-то далеко ". Тогда что остается? Скорая! Поэтому как раз в зимний период у нас начнется и по 18, и по 19 вызовов", – говорит врач.

Автомобиль, на котором работают Андрей и Василий – самый современный в местном автопарке. Ужгород получил машину благодаря проекту "200 скорых для Украины", реализуют его по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"Здесь находятся кислородные баллоны, которые через заднюю стенку проводятся сюда. Они нужны при отравлении угарным газом, например", – показал оснащение современного автомобиля фельдшер.

По функционалу эта скорая – это мобильная реанимационная палата.

"Когда пациент стабилизирован, и его заносишь в машину, он говорит: "А где я? Куда вы меня завезли? Я уже что, в больнице?", – рассказывает врач Андрей Семедий о реакции людей на новенькое авто.

Почти вся аппаратура здесь – для критических ситуаций. Можно даже регулировать температуру раствора для капельниц.

"Последний случай у нас был – пациент 82 года потерял сознание и лежал полторы суток. Параллельно у него открылось кровотечение, пришлось его стабилизировать, проводили очистку дыхательных путей. Уже здесь в машине!" – рассказал он.

Еще несколько таких автомобилей в рамках проекта получили станции скорой помощи в небольших городках Закарпатья.

"Это очень хорошая инициатива и люди, в первую очередь, когда видят, что машина с таким оснащением, они уже так говорят: "Эти мне точно помогут, потому что у них есть все! Да-да. То есть, начинается лечебный эффект", – отметил начальник Ужгородской станции экстренной медицинской помощи Сергей Боднар.

Сейчас в центре пытаются увеличить количество бригад, и поощряют молодых специалистов.

"В некоторых моментах мы должны быть и психологами. И не только врачами скорой помощи. Ты должен прийти, не только оказать помощь, а еще и сказать теплые слова", – говорит фельдшер.

"Когда ты привез стабильного больного, и после этого приходят, конечно, родственники и говорят: "Спасибо что вы довезли его живого и он здоров, стабилизирован, и все хорошо", – поделился врач скорой Андрей Семид.

Напомним, Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста.

Юбилейный, 15-й год своей работы Фонд Рината Ахметова начал с беспрецедентного и не имеющего аналогов по масштабам проекта "200 скорых для Украины". Суперсовременное оснащение автомобилей, часть которых – уникальные скорые на базе внедорожников, с восторгом приняли медики в городах и селах всей страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама