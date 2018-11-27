На Закарпатье в теплицах выращивают гигантские лимоны

В частной теплице в городе Виноградовое на Закарпатье женщина выращивает экзотические фрукты и, в частности, гигантские лимоны. Виолетта Обривко все свободное время проводит, ухаживая за необычными для региона плодами. Побывали в экзотическом саду и журналисты "Сегодня".

Сегодня в теплицах Виолетты день открытых дверей: на экскурсию пришли школьники. Дети впервые увидели, как растут ананасы, мандарины, а еще попробовали гигантский лимон и экзотический пепино.

Вес наименьшего лимона в теплице – 400 граммов. За шесть лет флорист и декоратор Виолетта вырастила 27 фруктовых и 40 декоративных экзотических деревьев и кустов. Ежегодно количество фруктовых деревьев в теплицах женщины растет. Чтобы вырастить каждое новое дерево, необходимы дополнительные знания по посадке и уходу. Сейчас садовница собирает информацию о кокосовой пальме.

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