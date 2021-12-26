На Закарпатье вспышка опасной инфекции: 12 детей госпитализировали

Остальные пациенты получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях

На Закарпатье болеют дети. Фото: коллаж "Сегодня"

На Закарпатье за последние несколько дней в больницы обратился 71 человека с признаками желудочно-кишечных расстройств. Среди них 31 взрослый и 40 детей.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

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Закарпатье атаковала инфекция

За последние несколько дней в Великоберезнянской, Дубриницко-Малоберезнянской и Ставненской территориальных общинах произошла вспышка инфекции. В больницы обратился 71 человек с признаками желудочно-кишечных расстройств.

На данный момент госпитализировали 12 детей в возрасте до 17 лет – их всех осмотрел областной детский инфекционист.

"Быстрые тесты подтвердили наличие ротавирусной инфекции у пациентов. Сейчас состояние детей удовлетворительное, течение заболевания медики квалифицируют как легко-среднее. Остальные пациенты получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях", – отметил Билецкий.

Эксперты считают, что наиболее вероятный путь заражения – водный, кроме того, дополнительно может присоединяться контактно-бытовой. Чтобы обнаружить возбудитель, от заболевших собирают необходимую информацию, а из трех водозаборов пгт. Великий Березный взяли пробы воды.

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В результате в ближайшие два дня нельзя употреблять сырую воду из крана.

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