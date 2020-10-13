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На Закарпатье набитый кругляком лесовоз испортил предвыборную речь главы ОГА: видео курьеза

13 октября, 16:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В тот момент чиновник выступал с предвыборной речью

В Закарпатской области произошел курьезный случай: во время предвыборного выступления главы обладминистрации Алексея Петрова на видео попал проезжающий рядом набитый кругляком лесовоз.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале IN UA.

"Пока губернатор Закарпатской области толкает свою пламенную предвыборную речь, на его фоне тихонько проезжает под завязку набитый лесовоз. Для полной эпичности не хватает фуры с янтарем и местных мафиози", – говорится в подписи под видео.

Видео: IN UA

Отметим, что происхождение древесины и другие подробности инцидента пока не известны.

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Напомним, Алексей Петров стал первым номером в списке партии "Слуга народа" на местных выборах Закарпатского областного совета.

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Ранее во Львовской области правоохранители задержали группу сотрудников лесхоза, которых подозревают в незаконной вырубке и продаже древесины особо ценных пород. Они нанесли госпредприятию масштабные убытки – более чем на 6,6 миллиона гривен.

Также мы писали, что теперь каждый украинец может проверить, законно ли рубят деревья в лесу, в котором он оказался, и оказать противодействие черным лесорубам. Сделать это можно в мобильном приложении, которое разработали лесники.

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Закарпатье вырубка лесовоз
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