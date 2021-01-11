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На западе Украины зафиксировали новое землетрясение

11 января, 09:37

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Негативных последствий не наблюдается

Во Львовской области произошло землетрясение.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 10 января в 13:13 в районе села Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий.

Спасатели добавили, что землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущается.

Кроме того, в ГСЧС обозначили колебания земли как "неклассифицированное событие, касательно которого проводятся меры".

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Напомним, ранее на Закарпатье произошло землетрясение. Землетрясение произошло на глубине 3,7 километра. Из населенных пунктов информация не поступала.

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Новости "Сегодня" писали, что сильное землетрясение произошло в Хорватии 28 декабря, еще более разрушительные подземные толчки продолжались 29 и 30 декабря. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петриня и Сисак. Разрушены и повреждены свыше 13 тыс. объектов.

30 декабря 2020 года Зеленский выразил соболезнования хорватскому народу в связи с землетрясением, в результате которого погибли люди.

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землетрясение Львов Львовская область Западная Украина
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