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"Нас поставили на колени": в Ужгороде сотни людей протестовали против карантина (фото и видео)

5 ноября, 13:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Предприниматели требовали разрешить им работать

В Ужгороде, который сейчас находится в "красной" зоне карантина, несколько сотен предпринимателей вышли на акцию протеста. Во время митинга участники пытались избить главного инфекциониста региона.

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Об этом сообщает "Униан".

Отмечается, что более 300 человек собрались на площади перед зданием Закарпатской ОГА. Участники акции требовали от властей не прекращать работу малого бизнеса и позволить ездить общественному транспорту.

Фото: Перший кабельний

Фото: Перший кабельний

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Люди выкрикивали: "Мы три месяца сидели на карантине, нас поставили на колени", "Я не могу выжить на пенсию".

Также предприниматели возмущены тем, что якобы не весь бизнес работает в одинаковых условиях. Например, по их словам, работают крупные супермаркеты, но не могут работать маленькие "точки" на рынках и на открытом воздухе.

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К митингующим вышли зампредседателя Закарпатской ОГА Олег Коцюба и мэр Ужгорода Богдан Андреев. Они заявили, что уже обратились к центральным органам власти с просьбой разрешить работу транспорта, детсадов и малого бизнеса.

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Напомним, ранее Закарпатская ОГА обвинила городские власти Ужгорода в саботаже карантина и невыполнении решений Минздрава о выделении дополнительных коек для пациентов с коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Закарпатье карантин Ужгород коронавирус
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