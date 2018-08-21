Нашли в подсолнухах: нелегалы из солнечной Азии не дошли до Польши

Сегодня, 12:34

Троих граждан Бангладеш и одного гражданина Мьянмы задержали в 500 метрах от границы

Фото: ГПС
Фото: ГПС

Группу нелегалов из Юго-Восточной Азии задержали во Львовской области военнослужащие Госпогранслужбы.

"Польские коллеги с помощью технических средств зафиксировали ночью появление неизвестных возле украинско-польской границы, а пограничники Западного регионального управления сразу организовали поиск нарушителей", – сообщает ГПС.

Вскоре кинологи со служебными собаками вышли на след возможных правонарушителей. Однако задержать их удалось не сразу, ведь нелегалы спрятались среди насаждений подсолнечника.

В результате поисков троих граждан Бангладеш и одного гражданина Мьянмы  задержали в 500 метрах от границы. Иностранцы сообщили, что намерены в обход пункта пропуска попасть в страны ЕС.

Задержанных пограничники доставили в подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и составления административных документов. Сейчас продолжаются фильтрационные мероприятия.
пограничники, ЕС, нелегалы, иностранцы

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"Сегодня"

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