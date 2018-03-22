Найдены провокаторы, которые осквернили братскую могилу поляков на Волыни

Сегодня, 14:11

Злоумышленники также совершили акт вандализма на здании иудейской общины в Сумах


Находки после обысков. Фото: СБУ

Находки после обысков. Фото: СБУ

Находки после обысков. Фото: СБУ

Находки после обысков. Фото: СБУ

На днях сотрудники СБУ разоблачили группу провокаторов, которые, по заказу российских спецслужб, совершили ряд актов вандализма  для разжигания межнациональной розни и в ущерб международному имиджу Украины. Действовали злоумышленники на территории Сумской и Волынской областей, а задержали их в Чернигове.

"Злоумышленники оскверняли  объекты  польского и еврейского культурно-религиозного наследия. Так,  в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района, что на Волыни, злоумышленники разрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией", – сказано в сообщении СБУ.

Также, в ночь с 29 на 30 декабря 2017 вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании иудейской общины "Еврейский дом" в Сумах.

Во время обысков у  фигурантов дела  изъяли  восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность. Открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Напомним, недавно во Львове неизвестные раскрасили желто-синими красками Монумент боевой славы советским вооруженным силам на улице Стрыйской.

Также во Львове вандалы разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы

Ранее в кафе села Косовская Поляна, что в Раховском районе Закарпатья произошел взрыв. Недовольный клиент постучал в окно и бросил взрывчатку.

 

 

 

 




Ранее во Львове неизвестные раскрасили Монумент боевой славыв желтые и синие цвета.

Ранее депутаты Львовского областного совета предлагали  демонтировать Монумент Славы на ул. Стрыйской, возведенный в честь вооруженных сил Советского Союза. Взамен они хотели  на этом месте установить Мемориал почета защитникам Украины, которые борются с российским агрессором.

Кроме этого, во Львове разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.
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"Сегодня"

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