Нелегальные АЗС в Тернополе: изъяты "посуда" и горючее почти на 4 миллиона гривен

В Тернополе прекращена деятельность четырех нелегальных АЗС. Следовательно, правоохранители провели пять обысков на двух стационарных подпольных автозаправочных станциях, двух "мобильных" АЗС и один обыск грузового автомобиля (автоцистерны), которой доставляли горючее к указанным станциям.

"В результате из незаконного оборота изъято 42 тыс. 510 литров дизельного топлива, седельный тягач с автоцистерной емкостью 38 тыс. литров, два грузовых фургона, оборудованных как "мобильные" АЗС (емкости для ГСМ, топливно-раздаточные колонки, коммуникации, фильтры) и прочее", – сообщают в прокуратуре.

Всего изъято товарно-материальных ценностей общей на сумму 3 млн. 850 тыс. гривен.

Продолжается досудебное расследование в отношении жителя Тернополя, который организовал сбыт партий горюче-смазочных материалов на территории области через сеть вышеуказанных автозаправочных станций.

Напомним, недавно в одном из райцентров Ровенской области разоблачили автозаправочную станцию, где велась розничная торговля ГСМ без разрешительных документов. Было изъято более 7 тысяч литров дизельного топлива на сумму 155 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области полицейские изъяли крупную партию фальсифицированных лекарств и оборудования.