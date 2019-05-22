Непогода на Прикарпатье: в Калуше почти тысяча домов до сих пор затоплены

Всем пострадавшим от непогоды должны выплатить материальную помощь

Прикарпатье понемногу приходит в себя после паводка. В реках уровень воды спадает, аварийные работы в области практически завершились. Продолжаются они только в Калуше: почти тысяча домохозяйств до сих пор плавают в воде. Местные жители подсчитывают убытки. Во сколько обошлась людям майская стихия узнавали корреспонденты "Сегодня".

Есть места, где уровень воды достигает полуметра. Вода пришла еще на выходных: прошел сильный дождь, реки вышли из берегов. Грязные потоки залили огороды, дворы и дома.

Мария Когут – одна из тех, кто пережил потоп не просто во дворе, вода добралась до дома. Женщина рассказывает, что за считанные минуты залило все: пол, ковры и мебель. Пенсионерка переехала к родственникам, но несколько раз в день приходит домой чтобы проверить, ушла ли вода.

Сейчас в Калуше работают 15 спасательных бригад, которые выкачивают воду. Но местная река Млыновка, которая вышла из берегов из-за обильных дождей, продолжает все заливать.

"Во вторник или понедельник приезжала машина, они выкачивали воду, уже все нормально, можно было по дорожке ходить. Потом начал падать дождь с градом и все затопило полностью вновь", – рассказал житель Калуша Степан Мальник.

Сейчас в городе подсчитывают убытки от непогоды. Обследуют каждый подтопленный дом. В прошлом году после паводка людям выплатили по восемь тысяч гривен. В этом году, говорят, что сумма будет не меньшей.

Напомним, недавно на Кропивницкий и область обрушились гроза и град. Из-за непогоды часть улиц в городе затопило. В частности, спасателям пришлось откачивать воду из помещения общежития на улице Шевченко. Кроме того, из-за непогоды в одном из девятиэтажных домов на улице Героев Украины произошел пожар в электрощитовой.

Также ранее во Львовской области в результате сильных дождей затопило несколько поселков. В райцентре Стрый люди остались без электричества, а в Золочеве затопило центральную часть города.

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