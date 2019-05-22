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Города Днепропетровской области затопило

22 мая, 16:34

Машины и маршрутки буквально плывут по улицам

Сегодня, 22 мая, сильный ливень затопил Днепропетровскую область. 

Так, в Каменском из-за ливня случился настоящий потоп. Машины и маршрутки буквально плывут по улицам, – сообщается в группе группе Типичный Днепродзержинск.

Также затопило несколько улиц Кривого Рога. В нескольких районах города из-за потопа образовались автомобильные пробки.

Фото: 34.ua

Как передает 34 канал, особенно проблематично двигаться на пересечении улицы Лермонтова и проспекта Мира. Там вода достигает отметки 10 см. Машины и общественный транспорт с трудом проезжают этот участок. Из-за образовавшегося "озера" опасным стал ближайший перекресток. Машины не успевают проехать сквозь "реку" и останавливаются прямо на пересечении дорог.

Подобные наводнения есть и в других районах. На улице Героев АТО, возле школы №4, также затруднено движение автотранспорта. Есть проблема и на улице Владимира Великого (перекресток с улицей Генерала Радиевского).

Фото: 34.ua

Как сообщалось, в большинстве областей Украины, в связи с приходом циклона, 22 мая синоптики прогнозируют дожди и грозы, а на левобережной части страны – град и шквальные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщили в Укргидрометцентре, кратковременные дожди, а местами грозы, ожидаются на большей части территории страны.

Ранее мы писали, что по Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырывал с корнем деревья. Видео стихии было опубликовано очевидцами в местном Instagram-сообществе. Как сообщил автор записи, ролик был сделан вечером 20 мая в селе Камянка Глыбочицкого района. Пока неизвестно, какие разрушения принес смерч и были ли пострадавшие в результате стихии.

Напомним, 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.

Ветер повалил много деревьев и столбов, сорваны крыши, порваны провода, отсутствует электроэнергия, сильный ливень затопил дворы частных домов. Вблизи села Пилиповичи ветер повалил деревья на трассе Киев-Чоп, что на некоторое время затруднило движение на этом участке дороги.

Ранее непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были высотой до полуметра.


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Тег вода, потоп, непогода, ливень, смерч, дожди, град

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