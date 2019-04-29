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Во Львовской области прошли сильные ливни: несколько поселков стоят "на воде"

29 апреля, 13:42

Одного автомобиля с водителем внутри унесло паводком в реку

фото: Золочів.нет
фото: Золочів.нет.

Во Львовской области в результате сильных дождей затопило несколько поселков. Сам областной центр вчера, 28 апреля, накрыло сильным дождем, но обошлось без затопленных улиц и подвалов.

Пользователи социальных сетей на "Горячей линии города" в Facebook сообщили, что в райцентре Стрый многоэтажки остались без электричества. После сильного ливня затопило подъезд, что повлекло замыкание в электрощитах.

Также, в райцентре Золочев подтопило улицу Лермонтова в центральной части города – в воде оказались несколько автомобилей.

"Уже многолетний традиционный сезон потопа по-золочевски этого года "открыт" на Пасху. 28 апреля, после грозы в Золочеве затопило ул. Лермонтова (возле налоговой и городского совета)", – говорится в сообщении.

Кроме этого, после дождя подтопило часть поселка Поморяны Золочевского района, где находится старинный Поморянский замок.

"После грозы в поселке Поморяны затопило "Зарудку", в воде оказались пастбище и детская площадка", – отмечается в сообщении.

Вчера в этом районе прошла гроза, местами выпал град. В селе Богутин вышла из берегов река Махновка и автомобиль, внутри которого был водитель, унесло паводком в реку. Люди вызвали спасателей, которые помогли вытащить мужчину.

Недавно мы писали, что дожди в Тернопольской области затопили местные хозяйства. По состоянию на 21:00 вчерашнего дня были подтоплены 34 домохозяйства.

Также мы рассказывали, на Черновцы обрушился мощный ливень. Дождевой водой затопило целую улицу – автомобили тут не ездили, а плыли.


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Тег потоп, наводнение, дожди, ливни, Львовская область

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