Во Львове мужчину судили из-за неправильно надетой маски: что решили

Суд все же решил не штрафовать продавца

Во Львове, в котором из-за эпидемии коронавируса ввели новое ограничение, продавца газетного киоска наказали за неправильно надетую на лицо маску. Об этом говорится в постановлении Франковского райсуда.

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Как выяснилось, мужчина 19 июня находился на работе и раскладывал газеты и журналы со спущенной маской. Кроме того, у него на руках не было перчаток. В суде отметили, что он таким образом нарушил подпункт 1 пункта 3 Постановления КМУ № 392 от 20.05.2020 года.

Отметим, что эта часть постановления устанавливает запрет на пребывание в общественных местах и ​​транспорте без респираторов и масок, закрывающих нос и рот. Во время рассмотрения дела судья решил не штрафовать продавца, поскольку он совершил слишком мелкое нарушение.

В итоге – продавца освободили от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

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Напомним, ранее доктор Евгений Комаровский заявлял, что маска нужна больному человеку , но защитить здоровых людей она никак не может.

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Также мы рассказывали, как правильно носить маску в жару.

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