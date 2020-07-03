Карантин во Львове: власти ввели новое ограничение

Во Львове местные власти на фоне роста числа заболевших коронавирусом решили запретить работу ночных развлекательных заведений.
Об этом говорится в решении городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни COVID-19 на территории г. Львов, г. Винники, пгт Брюховичи и пгт Рудно", – говорится в документе, принятом комиссией.
Между тем, по данным главы городского штаба противодействия коронавирусу Галины Сличной, за последние сутки в городе и области были проведено 1053 ПЦР-теста, из которых 152 оказались позитивными, среди них у львовян – 54.
По ее данным, по состоянию на 8 часов утра 3 июля во Львовской области было подтверждено 5882 случая инфицирования коронавирусом, из них 157 – летальные. 873 пациента выздоровели.
В целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6278 человек, 1098 из них были госпитализированы, амбулаторное лечение проходили 5180 человек. Были выписаны 922 человека
Сейчас в больнице остаются 176 человек, из них шестеро – в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких – два человека.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.
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