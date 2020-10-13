Нет роста заболеваемости: в Черновцах отказались начинать каникулы с 15 октября

В Черновцах каникулы не начнутся раньше 15 октября, как рекомендовал МОН, поскольку в городе не растет количество новых заболевших COVID-19.
Об этом заявил и.о. Черновицкого городского головы Василий Продан в Facebook.
Он рассказал, что власти приняли такое решение после разговора с руководителями управления образования Черновицкого городского совета и директорами самых больших школ в городе.
Продан отметил, что на этой неделе все будут работать в обычном режиме. А уже со следующей недели будут решать, идти на каникулы раньше запланированного или нет.
Также известно, что на очной форме обучения сейчас находятся 3200 учащихся в 11 учебных заведениях. Смешанная форма обучения в 21 школе. На самоизоляции сегодня находятся 18 классов в десяти школах.
"Учитывая, что всего организовано 940 классов, из которых на самоизоляции только 18, то нет потребности в том, чтобы всем делать каникулы", – подытожил чиновник.
Напомним, ранее во Львове просили отсрочить начало осенних каникул.
Также Харьков отказался распускать детей по домам с 15 октября.
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