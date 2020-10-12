Українська
$ 28,21
33,28
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Харьков отказался отправлять школьников на каникулы раньше срока

12 октября, 16:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В мэрии заявили, что будут ждать соответствующего постановления Кабмина

В Харьковском городском совете решили не отправлять школьников на каникулы с 15 октября по рекомендации Министерства образования и науки.

Реклама

Об этом заявила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, сообщает KHARKIV Today.

По ее словам, городские власти не будут выполнять рекомендации исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета, а будут ждать соответствующего постановления Кабмина.

"Это был указ министерства? Я вам скажу… Я бы вам рекомендовала покраситься в черный, а вам — в белый… Если будет указ министерства и постановление Кабмина, мы выполним это постановление. Пока, кроме комментариев в Телеграм, что не является официальной информацией, мы ничего не получали", — сказала чиновница.

По словам Деменко, школьники Харькова "почти не болеют", на данный момент из-за случаев коронавируса в школах на дистанционное обучение отправили 82 класса, это менее 2% классов.

В тренде
На Прикарпатье автомобиль упал в обрыв: есть погибшие и пострадавшие (фото)
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области за сутки выявили 741 новый случай коронавируса.

Также напомним, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что в Харькове даже не "красная", а "черная зона".

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков школа каникулы учителя карантин ученики коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ложь и манипуляция": в ВВС отреагировали на слова Кучера о катастрофе Ан-26Украина
Новый скандал вокруг гибели Ан-26: военные обвинили журналистов в манипуляциях
Новый скандал вокруг гибели Ан-26: военные обвинили журналистов в манипуляцияхПолитика
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)Харьков
Крушение Ан-26: Кучера вызвали на допрос в ГБР
Крушение Ан-26: Кучера вызвали на допрос в ГБРХарьков
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницахУкраина
В Харькове горит больница
В Харькове горит больницаХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять