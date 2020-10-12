Харьков отказался отправлять школьников на каникулы раньше срока

В Харьковском городском совете решили не отправлять школьников на каникулы с 15 октября по рекомендации Министерства образования и науки.
Об этом заявила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, сообщает KHARKIV Today.
По ее словам, городские власти не будут выполнять рекомендации исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета, а будут ждать соответствующего постановления Кабмина.
"Это был указ министерства? Я вам скажу… Я бы вам рекомендовала покраситься в черный, а вам — в белый… Если будет указ министерства и постановление Кабмина, мы выполним это постановление. Пока, кроме комментариев в Телеграм, что не является официальной информацией, мы ничего не получали", — сказала чиновница.
По словам Деменко, школьники Харькова "почти не болеют", на данный момент из-за случаев коронавируса в школах на дистанционное обучение отправили 82 класса, это менее 2% классов.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области за сутки выявили 741 новый случай коронавируса.
Также напомним, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что в Харькове даже не "красная", а "черная зона".
О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:
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