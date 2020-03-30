"Около 5 000 инфицированных": глава Закарпатской ОГА назвал "реальные" цифры по COVID-2019

В Закарпатской области коронавирусом могут быть заражены около пяти тысяч человек, которые продолжают разносить инфекцию.

Такое мнение выразил глава Закарпатского областного совета Михаил Ривис в комментарии в социальных сетях.

"Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", – написал он.

Также Ривис добавил, что "районные больницы не готовы к массовому поступлению больных и надеются обойтись усилиями одной инфекционной больницы в которой всего 70 коек".

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"В мире под палаты переоборудуют стадионы и торговые центры. А у нас даже запаса коек нет, белья и матрацев, я не говорю о лекарствах и профессиональном оборудовании", - подчеркнул он.

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В то же время, он подчеркнул, что "медики не имеют средств индивидуальной защиты, потому каждый, кто сегодня на шашлыках, а не дома, не понимает, какой опасности себя подвергает".

При этом в телефонном разговоре с журналистами глава облсовета подчеркнул, что на Закарпатье "вполне возможно" такое количество больных.

"Только сейчас мы начали делать экспресс-тесты на ПЦР-тесты на коронавирус. Много наших людей вернулись из-за границы. Я хотел этим комментарием подчеркнуть, что количество больных на самом деле большее, чем мы себе думаем. Число больных будет расти с каждым днем, и нам нужно быть готовыми к этому", - рассказал Ривис.

Напомним, ранее в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных коронавирусом пациентов.

Отметим, что на данный момент в Украине новым коронавирусом заразились 480 человек.

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