"Он же наркоман, в чем вина копов?" – соцсети отреагировали на обвинения львовских патрульных

Сегодня, 14:50

Большинство людей уверены, что вины копов в смерти задержанного нет, они просто выполняли свои обязанности

Копам грозит тюрьма. Фото: golos.ua
Копам грозит тюрьма. Фото: golos.ua

На днях появилось официальное заявление от патрульной полиции Украины относительно объявления прокуратурой подозрения шести львовским патрульным в убийстве по неосторожности, превышении служебных полномочий и избранной мере пресечения – круглосуточный домашний арест.

"Такая мера пресечения является слишком суровой. Это произошло 3 месяца назад. В течение этого времени наши ребята постоянно сотрудничали со следствием, со всеми органами, которые принимают участие в этом процессе. Хочу обратиться к общественности: мы просим максимального общественного контроля по этому вопросу. Мы хотим, чтобы этот процесс был максимально контролируемым и прозрачный с точки зрения закона", – заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В свою очередь, сосцсети моментально отреагировали на "жесткое"  решение львовского суда и прокуратуры, и большинство людей не уверены в виновности копов и готовы стать на их защиту.

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Некоторые призывают копов даже "бойкотировать" работу.

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И даже опасаются, что скоро некому будет нас охранять от преступников.

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Но есть и такие, кто призывает полицию объединиться в защиту своих коллег.

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Также участники чата предлагают судьям поменяться с патрульными работой, и закрыть все игорные заведения.

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Люди, в данной ситуации, называют копов "жертвами недореформы", и даже искренне жалеют патрульных. 

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А также надеются, что копов оправдают, ведь умершего  парня никто не заставлял проглатывать пакет с наркотиками.

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Есть и заявления, что в нашей стране никто не ценит героев, а копы должны будут подать в суд за возмещение моральных убытков.

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Также пишут, что за этим делом есть и такие, кто "крышует" игровой бизнес, а парней в форме просто подставили.

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 Напомним, на днях Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы для шестерых работников патрульной полиции Львовской области. Им объявили подозрение в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий. Отныне им  грозит до 10 лет заключения.

Ранее сообщалось, что , 9 февраля патрульные во время отработки лотерейных заведений, в одном из них обнаружили у парня пакет с неизвестным веществом. 22-летний львовянин быстро положил его в рот и попытался уйти. Патрульные задержали его и уговаривали выплюнуть пакет, однако парень проглотил его. Все попытки получить посторонний предмет оказались неудачными. Парень потерял сознание. Инспекторы вызвали скорую и начали оказывать домедицинскую помощь.

 
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Источник:

"Сегодня"

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