Остановили и жестоко избили семейную пару: что грозит троим патрульным из Мукачево

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Временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным Управление патрульной полиции в Закарпатской области сообщено о подозрении превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, 7 января 2020 года и.о. заместителя командира взвода совместно с коллегой по службе осуществляли патрулирование в городе Мукачево и остановили автомобиль Citroen, в котором находились трое пассажиров. Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество "Терен 4" к одному из пассажиров авто, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу", – рассказали в ГБР.

После чего, отметили в пресс-службе, через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению.

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"Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения. И.о. заместителя командира взвода патрульной полиции и двух его подчиненных отстранены от службы, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", – подчеркнули в ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Напомним, в Николаеве на встрече выпускников инспектор одного из управлений главка обворовал своих бывших одноклассников. Как рассказала сайту "Сегодня" спикер николаевского облглавка полиции Елена Бережная, в публичном доступе появилось видео и информация, что этот человек украл деньги из сумок тех, кто отошел потанцевать.

А ранее в Киеве полицейский, угрожая ножом, ограбил 12-летнюю девочку. В полиции тогда подтвердили, что к преступлению причастен их коллега.

Также сообщалось, что в Черновцах разоблачили полицейского, который употреблял амфетамин.

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