Полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников в Николаеве: видео

Копа винят в том, что обчистил кошельки, пока остальные танцевали

/ Фото: Facebook

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Курьезный и одновременно досадный случай на днях произошел в Николаеве. Нет, речь не о сбежавшем от контролера через окно "зайце". По данным полиции, на встрече выпускников инспектор одного из управлений главка обворовал своих бывших одноклассников. Как рассказала сайту "Сегодня" спикер николаевского облглавка полиции Елена Бережная, в публичном доступе появилось видео и информация, что этот человек украл деньги из сумок тех, кто отошел потанцевать.

"После появления записей с камер наблюдения в этом заведении, было принято решение о проведении служебной проверки. Материалы будут переданы в Госбюро расследований", – сказала нам Бережная.

Также в отделе коммуникаций облполиции сообщили, что 5 февраля этот инспектор уволен из рядов полиции.

"Нам очень досадно, что такие люди еще попадаются среди нас. Своими поступками они позорят честь полицейского и перечеркивают кропотливую и тяжелую работу настоящих полицейских. Сегодня для всех действующих правоохранителей этот случай стал большим ударом", – заявили в главке.

По предварительной информации силовиков, их теперь уже бывший коллега украл около 4 тыс. грн. Но после того, как преступник был разоблачен, деньги он смыл в унитаз.

"Заявлений в полицию от пострадавших пока нет, но вся информация будет тщательна проверена и этому будет дана правовая оценка", – уточнила Елена Бережная.

В полиции говорят, что фигурант скандала уже признал свою вину.

Напомним, ранее в Киеве полицейский, угрожая ножом, ограбил 12-летнюю девочку. В полиции тогда подтвердили, что к преступлению причастен их коллега.

Также сообщалось, что в Черновцах разоблачили полицейского, который употреблял амфетамин.

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