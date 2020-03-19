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От отсутствия симптомов до пневмонии: как переносят коронавирус пациенты в Черновцах

19 марта, 12:37

Тина Наринецкая

Первого инфицированного скоро могут выписать из больницы

В Черновицкой области состояние пациентов, у которых обнаружили заражение коронавирусом, медики оценивают как удовлетворительное. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Из десяти случаев у нас девять являются несложными. Дети вообще чувствуют себя хорошо. Сразу после первых суток госпитализации не было больше ни температуры, ни пневмонии. Но мы придерживаемся стандартов ВОЗ, будут два негативных результата тестирования, только тогда мы сможем говорить, что эти люди выздоровели", – рассказала чиновница.

Также Гусак рассказала о состоянии десятого пациента, с которым ситуация сложнее.

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"Это также мужчина. У него есть пневмония. В зависимости от времени, у него может подниматься температура. Его состояние также не является сложным. Вообще в нашей области медики работают с несложными случаями", – заявила она.

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Кроме того, чиновница отметила, что первого зараженного скоро могут отпустить домой. Но это станет возможным, если повторные тесты снова покажут негативный результат.

Ранее мы писали, что в Черновицкой области ищут всех вернувшихся из "красных" от коронавируса стран.

Напомним, пока что в Украине зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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