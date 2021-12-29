Отопительный сезон во Львове под угрозой срыва: в чем причина

Жители Львова могут остаться без тепла посреди зимы – газовики грозятся прекратить поставки

Отопительный сезон 2021. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове теплоснабжающие предприятия задолжали ПАО "Львовгаз" более 112 млн грн. Из-за этого отопительный сезон в городе на грани срыва. Мэрия уже обратилась к государству, чтобы получить средства для уплаты этих долгов.

Об этом сообщает zaxid.net, ссылаясь на данные "Львовгаз".

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Кто и сколько задолжал?

Согласно опубликованным данным, компании нарушили график выплат долгов за газ. Газовики пригрозили, что будут отключать газ в жилых домах, если мэрия не рассчитается с долгами.

"График выплат постоянно нарушается и на 29 декабря текущего года непогашенная задолженность составляет 112,475 млн грн. Крупнейшими должниками являются "Львовтеплоэнерго" и "Железнодорожноетеплоэнерго", – сказал коммерческий директор "Львовгаза" Олег Винцюк.

Отопление уже отключали

В середине декабря в Червонограде Львовской области отключили отопление в 154 многоквартирных домах. Кроме того, без отопления остались ЧЗШ №1, ЧЗШ №2, а также дошкольные учреждения №12 и №13.

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Однако в тот раз отключения были связаны не с долгами, а с аварией на магистральном трубопроводе.