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Оторвало ногу: в смертельном ДТП во Львовской области пострадала девушка

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 сентября, 20:05
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Власти города не исключают, что под обломками могут быть еще люди
В селе Рудки сегодня произошла трагедия. Фото: коллаж "Сегодня"
В селе Рудки сегодня произошла трагедия. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 3 сентября, во Львовской областипроизошло жуткое ДТП. Тягач "Рено" не справился с управлением, в результате чего погибли четыре человека. Как рассказала сайту "Сегодня" секретарь мэрии города Рудки Светлана Винницкая, есть еще один пострадавший.

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Как оказалось, в аварии пострадала еще одна молодая девушка.

"Мне стало известно, что кроме погибших людей есть и одна травмированная девушка, студентка колледжа. Насколько известно, ей оторвало ногу. Девочке, которая умерла в больнице, было около 10-11 лет. Во время аварии кабину машины отбросило метров на 10, такой силы был удар. Сейчас выясняется, не пострадал ли кто-нибудь еще. Не исключено, что под обломками могут быть еще люди", – сказала нам Светлана Винницкая.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

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