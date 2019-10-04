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Падение Ан-12: эксперт объяснил, почему экипажу могло не хватить топлива

4 октября, 18:16

Игорь Серов

Специалисты назвали сроки, когда будет завершено расследование авиакатастрофы под Львовом

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Стали известны предварительные сроки расследования причин крушения самолета Ан-12 под Львовом.

"Не подтверждаю, но и не опровергаю того, что происшествие произошло из-за того, что закончилось топливо. Работает специальная комиссия, которая устанавливает причины катастрофы. На это может понадобиться вплоть до полугода", – сказал сайту "Сегодня" заместитель директора Национального бюро расследований авиационных событий Николай Машаровский.

В свою очередь, авиаэксперт Богдан Долинце сообщил нам, почему самолет мог израсходовать топлива больше, чем предполагалось.

"Если был сильный встречный ветер, то продолжительность полета могла увеличиться вплоть до одного часа и более. И, соответственно, израсходовал топлива больше, чем должен был. Достаточно часто случаются ситуации, когда рейсы задерживаются именно из-за встречного ветра".

К этому Долинце добавил, что по его информации рухнувший Ан-12 был далеко не новым.

"Что касается самолетов, срок эксплуатации которых 20-30 лет, то в них основная часть систем была заменена уже несколько раз", – сказал нам Долинце.

Напомним, сегодня утром при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км от международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. Он перевозил груз (запчасти) из аэропорта Виго (Испания) во Львов. На борту находились 7 человек экипажа и 1 сопровождающий. По данным ГСЧС, пять человек погибли, трое членов экипажа были спасены и переданы медикам. Их состояние оценивается как тяжелое.

Все подробности в спецтеме Крушение Ан-12 под Львовом

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Источник: Сегодня

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