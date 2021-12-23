Первая жертва морозов: в Тернопольской области насмерть замерз мужчина

Всего с начала года в области из-за переохлаждения пострадали 45 человек

Мужчине было 38 лет / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 22 декабря, в Тернопольской области от переохлаждения умер 38-летний мужчина. Его тело без признаков жизни нашли знакомые.

Об этом сообщает ГСЧС Тернопольской области.

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Случилось это в селе Веселая Кременецкой территориальной громады Кременецкого района. Тело мужчины нашли на территории одного из домохозяйств.

По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причина смерти – общее переохлаждение организма.

С начала года в Тернопольской области от переохлаждения пострадали 45 человек

Всего с начала 2021 года из-за переохлаждения Тернопольской области пострадали 45 человек:

38 получили травмы;

7 погибли.

Сильных мороз в Украине уже не будет?

Сильные морозы в Украине отступят уже через несколько дней. В пятницу, 24 декабря, синоптики прогнозируют плюсовую температура воздуха. На юге будет теплее всего. Там синоптики обещают до +9 градусов.

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