Первая жертва морозов: в Тернопольской области насмерть замерз мужчина

Вчера, 22 декабря, в Тернопольской области от переохлаждения умер 38-летний мужчина. Его тело без признаков жизни нашли знакомые.
Об этом сообщает ГСЧС Тернопольской области.
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Случилось это в селе Веселая Кременецкой территориальной громады Кременецкого района. Тело мужчины нашли на территории одного из домохозяйств.
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По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причина смерти – общее переохлаждение организма.
С начала года в Тернопольской области от переохлаждения пострадали 45 человек
Всего с начала 2021 года из-за переохлаждения Тернопольской области пострадали 45 человек:
- 38 получили травмы;
- 7 погибли.
Сильных мороз в Украине уже не будет?
Сильные морозы в Украине отступят уже через несколько дней. В пятницу, 24 декабря, синоптики прогнозируют плюсовую температура воздуха. На юге будет теплее всего. Там синоптики обещают до +9 градусов.
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- На Закарпатье от переохлаждения спасали чешскую туристку.
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