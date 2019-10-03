В Харьковской области на волю выпустили более сотни фазанов

Более сотни фазанов выпустили на волю в селе Малые Проходы в Харьковской области. Как это было – видели журналисты "Сегодня".

В последнее время количество этих птиц в регионе значительно уменьшилось. Поэтому местные зоологи решили пополнить популяцию пернатыми, которых раньше спасли от гибели харьковские зоозащитники. Но не все птицы взлетели сразу – молодых фазанов зоологам пришлось подталкивать.

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Ранее мы писали о том, что в Харьковской области выживание многих представителей флоры и фауны оказалось под угрозой – в Красную книгу внесены сотни живых существ, а некоторые уже пропали безвозвратно. Как рассказала журналистам "Сегодня" кандидат биологических наук, ботаник Карина Звягинцева, за 150 лет на территории Харькова бесследно исчезли 53 вида растений, а в области — примерно на десяток больше.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области работники одного из лесничеств взялись восстанавливать популяцию фазанов – они сделали специальные клетки, закупили птиц и теперь ожидают потомства.

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