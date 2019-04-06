Пес Ляшко задержал контрабандиста
Пограничники отмечают: пес ловко справляется с поставленнымы задачами
Ротвейлер по кличке Дайвер, которого Олег Ляшко отдал на службу госпограничной службы, задержал контрабандистку из Турции на украинско-польской границе.
Розыскного пса два года назад родила собака народного депутата – Лизка. Тогда одного из восьми щенков по поручению лидера радикальной партии, его заместитель Андрей Лозовой отдал Кинологическому центру в Великих Мостах Львовской области. С тех пор Дайвер охраняет украино-польскую границу в пункте пропуска Краковец.
Пограничники отмечают: пес ловко справляется с поставленнымы задачами.
"Страшный для нарушителей, миролюбивый для своих. Служебный ротвейлер разрушает стереотипы", – написали пограничники на своей странице в Facebook.
Гордится своим питомцем и Олег Ляшко. Также политик поблагодарил пограничников за заботу о Дайвере.
"Мои собаки, как и я сам, кого хочешь загрызут за Украину!", – написал лидер РПЛ на своей странице в Facebook.
Напомним, у Олега Ляшко дома 10 собак. Троих из них политик взял из Приютов. А прочитав в Facebook историю о том, как волонтеры спасли слепого пса, который провалился под лед, Олег Ляшко решил забрать четвероногого домой.
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