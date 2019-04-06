Пес Ляшко задержал контрабандиста

Пограничники отмечают: пес ловко справляется с поставленнымы задачами

Пес Ляшко задержал контрабандиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8c0/be2/5ca8c0be2a151.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8c0/be2/5ca8c0be2a151.jpg 2019-04-06T18:07:00+03:00 Запад Пограничники отмечают: пес ловко справляется с поставленнымы задачами

Ротвейлер по кличке Дайвер, которого Олег Ляшко отдал на службу госпограничной службы, задержал контрабандистку из Турции на украинско-польской границе.

Розыскного пса два года назад родила собака народного депутата – Лизка. Тогда одного из восьми щенков по поручению лидера радикальной партии, его заместитель Андрей Лозовой отдал Кинологическому центру в Великих Мостах Львовской области. С тех пор Дайвер охраняет украино-польскую границу в пункте пропуска Краковец.

Пограничники отмечают: пес ловко справляется с поставленнымы задачами.

"Страшный для нарушителей, миролюбивый для своих. Служебный ротвейлер разрушает стереотипы", – написали пограничники на своей странице в Facebook.

Гордится своим питомцем и Олег Ляшко. Также политик поблагодарил пограничников за заботу о Дайвере.

"Мои собаки, как и я сам, кого хочешь загрызут за Украину!", – написал лидер РПЛ на своей странице в Facebook.

Напомним, у Олега Ляшко дома 10 собак. Троих из них политик взял из Приютов. А прочитав в Facebook историю о том, как волонтеры спасли слепого пса, который провалился под лед, Олег Ляшко решил забрать четвероногого домой.

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