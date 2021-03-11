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Почему врачи отказываются от вакцинации? Медики прояснили ситуацию

11 марта, 21:52

Виталий Семченко Виталий Семченко

Многие сотрудники недавно переболели COVID-19

Сотрудники Черновицкой городской больницы № 3 опровергли заявление замглавы Черновицкой ОГА об отказе от вакцинации. По словам медиков, они не спешат прививаться, так как многие недавно переболели COVID-19.

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Об этом сообщает АСС.

"У нас многие медики переболели и у них выражен иммунитет. Есть люди, другие медики, которые не болели, и у них иммунитета нет, тогда им в первую очередь нужно дать (вакцину. – Ред.)", заявил директор медучреждения Виктор Проц.

Также он добавил, что администрация больницы уже подала заявку на получение вакцины, и вскоре сотрудники получат прививку.

Глава инфекционного отделения Татьяна Захарчук объяснила, что у 90% персонала уже выработался иммуноглобулин G – поэтому у них есть защита от коронавируса.

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"Если у человека есть иммунитет, то вопрос стоит так – нужно ли нам в первую очередь прививаться, если у нас есть иммунитет, или может лучше ту дозу вакцины отдать человеку, у которого вообще иммунитета нет", подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, в Черновцах больницы для пациентов с COVID-19 заполнены на 90%. В городе ищут новые места для размещения больных.

Также новости "Сегодня" поинтересовались у медика, почему количество больных ковидом резко возрастает именно в западных областях.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Черновцы вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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