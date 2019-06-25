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Под Хмельницким шесть человек пострадали в ДТП

25 июня, 23:37

С помощью гидравлического инструмента бойцы ГСЧС разрезали металлические конструкции искореженного автомобиля ВАЗ

Фото: ГСЧС

На автодороге Стрый-Знаменка возле села Малиничи в Хмельницком районе столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть человек, сообщает управление ГСЧС в Хмельницкой области во вторник, 25 июня.

С помощью гидравлического инструмента бойцы ГСЧС разрезали металлические конструкции искореженного автомобиля ВАЗ и помогли двум пострадавшим выбраться из легковушки, – говорится в сообщении.

Всех шестерых пострадавших с травмами различной степени тяжести каретой скорой отправили в Хмельницкую областную больницу.

Как сообщалось, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег авария, ДТП, хмельницкая область, пострадавшие

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