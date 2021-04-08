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Под Луцком две сестры влетели на мотоцикле в бетонную стену (фото)

8 апреля, 12:52

Виктория Барановская Виктория Барановская

15-летняя девушка погибла на месте

В Волынской области несовершеннолетние сестры влетели на скорости в бетонный забор, одна из них погибла на месте.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

ДТП произошло недалеко от Ковеля, в поселке Зоболотье. За рулем мотоцикла Viper находилась 15-летняя местная жительница. Девушка, вероятно, не справилась с управлением и врезалась в забор.

В результате аварии водитель мотоцикла погибла на месте, ее 13-летняя сестра, которая сидела рядом, получила травмы. Девушку доставили в больницу.

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"Ведомости по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. По факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение)", – говорится в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковской области в результате столкновения автомобиля и рейсового автобуса травмированы три человека, в том числе ребенок.

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