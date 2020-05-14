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Под Луцком произошла вспышка коронавируса: обследуют десятки людей

14 мая, 20:48

Елена Кузьмич

В селе Лыще лабораторно подтвердили 13 случаев заражения коронавирусом

На Волыни, где ранее прибывший из Италии мужчина с симптомами COVID-19 отказался делать тест, произошла вспышка коронавируса: 13 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировали по состоянию на 13 мая в селе Лыще Луцкого района Волынской области. Пробы ПЦР взяли более чем у 40 человек, в том числе и у работников местного хозяйства, сотрудник которого умер от коронавируса.

Об этом рассказал председатель Луцкого районного совета Валентин Приходько. Информацию о ПЦР-тестировании подтвердила и одна из работниц хозяйства, пишет информационное агентство "Волынские новости".

"Хочу обратиться ко всем людям нашей громады, чтобы придерживались всех карантинных требований! Потому что это наиболее надежная защита от болезни", – заявил чиновник.

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Он просит людей, в семьях которых обнаружили COVID-19, соблюдать самоизоляцию.

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Также Приходько обратился к председателю Подгайцевского сельского совета Юрию Семенюку, а также к директору КУ "Центр первичной медико-санитарной помощи" Ольге Гунько с требованием срочно созвать внеочередную сессию сельсовета для выделения средств на борьбу с коронавирусом, в частности на дезинфекцию улиц, магазинов, административных помещений и тому подобное.

"Требую информировать жителей нашей громады о существующем положении вещей. Также требую усилить контроль над людьми, которые находятся на самоизоляции. Чтобы обратили внимание на проведение богослужений в религиозных общинах. Когда мы все вместе возьмемся за дело, я думаю, что все у нас будет хорошо. Берегите себя!" – резюмировал чиновник.

Ранее 14 больных коронавирусом обнаружили в местной психбольнице.

СБУ задержала дельцов, которые наладили изготовление и продажу фальшивых дезинфикувальних средств на Волыни. Экспертиза показала: спирта там – минимальное количество, а бактерий и вирусов такой фальсификат не убивает. Зато химические примеси могли навредить здоровью людей.

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Волынь Луцк коронавирус

Источник: Волинські новини

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