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Вспышка коронавируса на Волыни: 14 больных обнаружили в психбольнице

6 мая, 15:10

Руслан Ровик

Среди заболевших оказались девять медиков и пятеро пациентов

В Волынской области обнаружили вспышку коронавируса в психиатрической больнице: из числа медиков и пациентов заболели 14 человек.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают "Волынские новости".

Накануне образцы для лабораторных исследований на коронавирус взяли у 39 человек – и у персонала, и у пациентов. Результаты ПЦР-тестов подтвердили инфекцию у девяти медиков и пятерых подопечных.

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По данным издания, часть заболевших могут перевести в инфекционную больницу. В то же время пока непонятно, в каком состоянии находятся заболевшие.

Напомним, ранее вспышку болезни обнаружили в психоневрологической больнице в Почаеве, Тернопольской области.

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Также сообщалось, что в Харьковскую областную психиатрическую больницу №1 болезнь могла занести санитарка, которая там работала.

Как известно, 1 апреля в Украине начался второй этап медицинской реформы. Более детально читайте в материале "Медреформа во время карантина: какие медуслуги оплатит НСЗУ".

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Между тем специализированные психиатрические больницы оказались на грани полного закрытия. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, который ранее уже заявил о "тревожных сигналах" относительно медицинской реформы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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