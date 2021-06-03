Под Львовом полицейский поймал за руку мужчину, который хотел прыгнуть с моста

Переговоры полицейских с самоубийцей длились четыре часа – на это время правоохранителям пришлось перекрыть движение по мосту

Вечером, 2 июня, во Львововской области 34-летний мужчина пытался покончить с собой – он хотел спрыгнуть с моста на контактную сеть, что проходит над железнодорожными путями.

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Об этом сообщает ZAXID.NET.

Для того, чтобы предотвратить трагедию правоохранителям пришлось перекрыть движение транспорта на мосту. Им понадобилось более 4 часов переговоров. Мужчина рассказывал полицейским, что ему надоело жить и он имеет личные проблемы.

На место происшествия вызвали жену самоубийцы. Она плакала и просила мужа не прыгать, но он не реагировал на ее уговоры и все-таки попытался прыгнуть вниз. В этот момент полицейский, который стоял рядом, успел быстро отреагировал и поймать самоубийцу за руку и вытащить на мост.

Спасенного мужчину осмотрели медики, после чего он вернулся домой.

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