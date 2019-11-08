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Под Ровно мужчина убил жену и покончил с собой: подробности трагедии

8 ноября, 15:18

Перед убийством супруги поссорились

Под Ровно произошла семейная трагедия – мужчина убил свою жену и покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как рассказала дочь пары, утром 7 ноября супруги поехали из Ровно в село Руда Красная. Женщина не смогла дозвониться к своим родителям, и попросила соседа их навестить. Мужчина зашел дом и увидел там два окровавленных тела – у женщины была прострелена голова, а у мужчины – шея.

Как выяснилось, в тот вечер супруги поссорились. 54-летний мужчина закрылся в комнате, а жена пыталась открыть дверь топором. В этот момент раздался выстрел из охотничьего гладкоствольного ружья – пуля попала 55-летней женщине в голову. После содеянного мужчина сам выстрелил себе в шею.

Что произошло между супругами – пока неизвестно. Погибшая работала в Ровно, а ее муж, выйдя на заслуженный отдых, проживал в селе.

Напомним, недавно в Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги.

Смотрите видео: В Виннице мужчина забетонировал в подвале тело знакомой:

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