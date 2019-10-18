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Под Ровно вспыхнул химический завод: появились фото и подробности

18 октября, 09:51

Перед самим пожаром в одном из помещений предприятия прогремел взрыв

В поселке Клевань под Ровно на химическом предприятии "Колор С.И.М" произошел пожар. Пламя спасатели тушили несколько часов.

В пресс-службе ГСЧС области рассказали, что о пожаре на заводе спасателям сообщили 17 октября в 18:58. Как выяснилось, на предприятии после взрыва вспыхнуло помещения для мытья использованных банок из-под краски.

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На место сразу же направили спасатели. На тушение пожара сразу подали два ствола: один на ликвидацию очага возгорания, другой – на охлаждение расположенных рядом зданий. Локализовать пожар удалось в 19:38, а в 20:16 его полностью ликвидировали. Сейчас причина взрыва устанавливается.

Как сообщил заместитель председателя Клеванского поселкового совета Владимир Мокляк на своей странице в Facebook, после пожара вредных выбросов не было. По его словам, копы уже привлекли специалистов соответствующих служб, чтобы сделать замеры по установлению уровня загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне.

Напомним, не так давно в Кривом Роге спасатели тушили пожар на территории ремонтно-механического завода.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор.

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