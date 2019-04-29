Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепропетровской области произошел пожар на территории завода

29 апреля, 05:40

Пламя охватило 50 "квадратов" предприятия

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В Кривом Роге спасатели тушили пожар на территории ремонтно-механического завода. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

О пожаре спасателям стало известно 28 апреля в 15:44. Как выяснилось, огонь вспыхнул на территории ремонтно-механического завода на улице Заводской в Саксаганском районе города. Возгорание возникло внутри отдельно стоящего одноэтажного здания литейного цеха. Огонь повредил трансформатор на площади 50 "квадратов".

"К тушению пожара привлечены 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, не так давно в городе Каменское Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар на территории храма. Горела крыша здания и перекрытия площадью 200 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось за два с половиной часа. 

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяГлавной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пожар, завод, спасатели, Кривой Рог, ГСЧС, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области произошел пожар на территории завода". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черноморске ночью подожгли автомобили

Вчера, 14:10

Прибывшие бойцы ГСЧС в считанные минуты потушили огонь

В Днепропетровской области произошел пожар в церкви

27 апреля, 12:35

Причина возгорания здания пока не известна

В Житомирской области вспыхнул масштабный пожар: пламя охватило 15 гектаров леса

26 апреля, 09:41

К тушению огня привлекли более 200 человек и авиацию ГСЧС

В элитном районе Одессы вспыхнул старинный особняк

25 апреля, 20:24

Старинный заброшенный особняк загорелся посреди ночи

Пугачева повела проигравших на "Голосе" детей в ресторан

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Перед ним вставали на колени даже зеки

Внезапно умерла известная российская актриса, вдова Евстигнеева

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

Патологический лжец: Киселев у Дудя показал себя во всей красе

Как ухаживать за денежным деревом: освещение, полив, подкормка

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

Главные автомобильные новинки 2019 года

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 самых жутких и странных существ на планете

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Индекс шашлыка: как подорожали в Украине мясо, овощи и хлеб

Вчера, 07:00

Майский пикник за год подорожал из-за лука, хлеба и зелени

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Как змеи живут зимой

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни