В Днепропетровской области произошел пожар на территории завода

Пламя охватило 50 "квадратов" предприятия

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В Кривом Роге спасатели тушили пожар на территории ремонтно-механического завода. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

О пожаре спасателям стало известно 28 апреля в 15:44. Как выяснилось, огонь вспыхнул на территории ремонтно-механического завода на улице Заводской в Саксаганском районе города. Возгорание возникло внутри отдельно стоящего одноэтажного здания литейного цеха. Огонь повредил трансформатор на площади 50 "квадратов".

"К тушению пожара привлечены 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, не так давно в городе Каменское Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар на территории храма. Горела крыша здания и перекрытия площадью 200 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось за два с половиной часа.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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