Под Тернополем Lexus сбил бабушку с ребенком: женщина скончалась на месте (фото)

В субботу, 27 марта, в Тернопольской области автомобиль Lexus сбил бабушку с ребенком.

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Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

"По предварительной информации, водитель автомобиля LEXUS UX250H, житель Львова, сбил пешеходов. Женщина, 1975 года, вместе со своим пятилетним внуком, перебегали дорогу в запрещенном месте, вне пешеходного перехода на участке с интенсивным движением транспорта", – говорится в сообщении.

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От полученных травм женщина скончалась на месте аварии. Ребенка с ушибами, синяками и другими повреждениями госпитализировали.

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В полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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Ранее мы сообщали, что в селе Недобоевцы Днестровского района Черновицкой области столкнулись автомобили Opel Astra и Fiat Ducato. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали.

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