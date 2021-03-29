Українська
$ 27,97
32,95
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Под Тернополем Lexus сбил бабушку с ребенком: женщина скончалась на месте (фото)

29 марта, 16:14

Виктория Барановская Виктория Барановская

Медики госпитализировали мальчика

В субботу, 27 марта, в Тернопольской области автомобиль Lexus сбил бабушку с ребенком.

Реклама

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

"По предварительной информации, водитель автомобиля LEXUS UX250H, житель Львова, сбил пешеходов. Женщина, 1975 года, вместе со своим пятилетним внуком, перебегали дорогу в запрещенном месте, вне пешеходного перехода на участке с интенсивным движением транспорта", – говорится в сообщении.

Реклама

От полученных травм женщина скончалась на месте аварии. Ребенка с ушибами, синяками и другими повреждениями госпитализировали.

В тренде
Организовал "референдум" в "ДНР", есть паспорт РФ: кто победил на довыборах в Раду на Донбассе

В полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в селе Недобоевцы Днестровского района Черновицкой области столкнулись автомобили Opel Astra и Fiat Ducato. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП Тернополь
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смерть мужчины после прививки от COVID-19 в Черновцах: у него обнаружили коронавирус
Смерть мужчины после прививки от COVID-19 в Черновцах: у него обнаружили коронавирусЗапад
Небо черное от дыма: на Закарпатье пылали сразу несколько многоэтажек (фото и видео)
Небо черное от дыма: на Закарпатье пылали сразу несколько многоэтажек (фото и видео)Запад
В Черновцах после COVID-прививки умер мужчина: что говорят в Минздраве
В Черновцах после COVID-прививки умер мужчина: что говорят в МинздравеУкраина
Ровно в шаге от красной зоны. В городе ужесточают карантин
Ровно в шаге от красной зоны. В городе ужесточают карантинЗапад
Коронавирус разбушевался. В красную зону попала еще одна область Украины
Коронавирус разбушевался. В красную зону попала еще одна область УкраиныЗапад
Проследил аж до дома: на Закарпатье дрон
Проследил аж до дома: на Закарпатье дрон "поймал" поджигателей сухостоя (фото)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять