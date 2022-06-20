Поджог? Во Львове загорелась церковь УПЦ МП с надписями на стене "дом Путина" (фото)

Спасателям удалось потушить огонь

Церковь вспыхнула вечером 19 июня/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

В жилом массиве Львова — Сыхове — произошел пожар в деревянной церкви УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В воскресенье, 19 июня, в 22:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Антоненко-Давыдовича в деревянной церкви. По информации спасателей, пожар был потушен в 23:30. Пострадавших в результате возгорания нет.

В социальных сетях некоторые люди сообщали, что на стенах этого храма писали, что это "дом Путина".

На место инцидента прибыли спасатели/Фото: ГСЧС

Пожар удалось потушить/Фото: ГСЧС

В Конотопе запретили УПЦ МП

Городской совет Конотопа издал распоряжение о запрещении деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории города. Об этом сообщил в Facebook городской голова Конотопа Артем Семенихин.

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"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", – написал Семенихин.

В решении горсовета отмечается, что УПЦ МП занимается антиукраинской деятельностью, ведет пророссийскую пропаганду в храмах и представляет угрозу национальной безопасности государства.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что будет патриарху Кириллу за благословение для убийц украинцев. Также мы писали, что Зеленский после уничтожения РФ скита Святогорской лавры обратился к УПЦ МП.