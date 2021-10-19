Погибли два человека: на Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком Нацгвардии

В результате столкновения мужчина и женщина, которые находились в автомобиле, от полученных травм погибли

Во Львовской области произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Около 09:00 на трассе Львов-Тернополь вблизи с. Митулин Золочевского района произошло ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает "Сегодня".

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В результате столкновения мужчина и женщина, которые находились в автомобиле, погибли. По предварительным данным столкновение произошло по вине гражданского автомобиля.

На месте аварии работают следователи СУ ГУНП во Львовской области. К расследованию привлечены работники Территориального управления ГБР, расположенного во Львове.

ДТП на Львовщине. Видео: Оксана Лабойко "Сегодня"

На Львовщине произошло ДТП. Видео: Оксана Лабойко "Сегодня"

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Авария во Львовской области. Видео: Оксана Лабойко "Сегодня"

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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