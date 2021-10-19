Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Реал: онлайн Шахтер - Реал: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара ❓ Как умер брат Павлова
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Погибли два человека: на Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком Нацгвардии

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
19 октября, 14:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В результате столкновения мужчина и женщина, которые находились в автомобиле, от полученных травм погибли
Во Львовской области произошло ДТП
Во Львовской области произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Около 09:00 на трассе Львов-Тернополь вблизи с. Митулин Золочевского района произошло ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

В результате столкновения мужчина и женщина, которые находились в автомобиле, погибли. По предварительным данным столкновение произошло по вине гражданского автомобиля.

На месте аварии работают следователи СУ ГУНП во Львовской области. К расследованию привлечены работники Территориального управления ГБР, расположенного во Львове.

ДТП на Львовщине. Видео: Оксана Лабойко "Сегодня"
На Львовщине произошло ДТП. Видео: Оксана Лабойко "Сегодня"

Реклама
Авария во Львовской области. Видео: Оксана Лабойко "Сегодня"

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

Ранее мы писали:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

19 октября 1991. По приглашению АН в Украине находится с визитом дочь гетмана Павла Скоропадского...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

98 188

заболело за неделю в Украине

+6%

Вакцинация
По состоянию на 18 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 573 564
Люди, которые получили минимум одну дозу
8 065 760
Всего введенных доз 14 639 324
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ТОП-матчи

Шахтер

Сегодня

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

Завтра

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

30.56

МЕГАПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
SHOW MUST GO ON

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ким Кардашьян для Balenciaga
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять