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Пограничники разоблачили схему незаконного ввоза "евроблях"

Сегодня, 17:45

Правонарушители использовали поддельные контрольные талоны для прохождения погранично-таможенного контроля

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба.
Пограничники разоблачили схему незаконного ввоза "евроблях" //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/343/829/5c43438297457.jpeg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/343/829/5c43438297457.jpeg Запад Правонарушители использовали поддельные контрольные талоны для прохождения погранично-таможенного контроля

Оперативники Государственной пограничной службы Украины разоблачили схему незаконного ввоза в Украину транспортных средств с иностранной регистрацией (т.н."евробляхи"). Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задокументировали факт использования поддельных контрольных талонов для прохождения погранично-таможенного контроля со стороны двух граждан Украины, которые действовали между собой по предварительному сговору с целью избежания прохождения контрольных процедур в пункте пропуска "Рава-Русская", – говорится в сообщении.

При выезде из пункта пропуска водитель Ford с украинской регистрацией, прошел погранично-таможенное оформление и передал талон с соответствующими отметками мужчине, который следовал на Honda с английской регистрацией. Предварительно водитель стер из документов свои данные и внес другие.

"В отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях предусмотрены статьей 202 КУоАП (Нарушение режима в пункте пропуска через государственную границу Украины)", – сообщает ГПСУ.

По факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 358 Уголовного Кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Напомним, в апреле 2018 года пограничники уже раскрыли одну незаконную схему массового ввоза "евроблях". По данным правоохранителей, был подтвержден незаконный ввоз через пункт пропуска "Ягодин" 131 транспортного средства.

Ранее в Украине упростили продажу растаможенных "евроблях". Отметка о запрете отчуждения в свидетельстве о регистрации транспортного средства не помешает владельцам продать/перерегистрировать авто. При этом не будет никаких доплат акцизного налога.

Подробнее о том, как "евробляхеры" справляются с новыми законами, читайте в материале: Выкручиваются, как могут: собственники "евроблях" придумали, как не платить налоги.

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