Похороны Виталия Вильхового – курсанта, погибшего в катастрофе Ан-26 (фото)

Во Львовской области похоронили курсанта Виталия Вильхового, который после крушения Ан-26 под Чугуевом скончался в больнице от страшных ожогов, полученных в аварии.
Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации. https://loda.gov.ua/news?id=54013
"Ответственный, жизнерадостный, добрый и искренний парень, который стремился держать над нами небо... Его гибель – неутихающая боль, которая навсегда останется в наших сердцах. Вечная память Виталию и всем ребятам, которых не стало в тот страшный день. Пусть с Богом покоятся", - сказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
Похоронили погибшего курсанта в его родном селе Волица, в Сокальском районе.
Напомним, что курсант пытался спастись из падающего Ан-26 и выпрыгнул с самолета. После падения он получил ожоги 90% тела и, несмотря на все усилия врачей, скончался на следующее утро.
Отметим, что проститься с остальными 25 погибшими родственники смогут лишь после завершения ДНК-экспертиз и опознания тел.
Стоит добавить, что после трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.
Новости "Сегодня" публиковали фото облета места катастрофы самолета Ан-26, в которой погибли 26 курсантов и офицеров.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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