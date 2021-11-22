Показывала средний палец: на Волыни девушка устроила фотосессию на могилах (фото)

Во Владимире-Волынском девушка устроила на кладбище фотосессию. На фото видно, что она села между могилами и показывала средний палец.
Об этом сообщают на Facebook-странице "Твой Владимир".
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В соцсетях появилось фото девушки, которая устроила фотосессию на могилах.
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"Пользователи обращаются с просьбой разместить фото, на которых жительница Владимир-Волынской общины надругается над могилой родственников знакомых", – написано под фото.
Фотографировалась девушка ночью. Потом эти фото она разместила у себя в Instagram.
"Я не убью тебя, потому что это с тобой безумно весело", – написала под фото девушка.
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