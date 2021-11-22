Показывала средний палец: на Волыни девушка устроила фотосессию на могилах (фото)

Фотографировалась девушка ночью на могилах

Девушка разместила фото в своих соцсетях / Коллаж "Сегодня"

Во Владимире-Волынском девушка устроила на кладбище фотосессию. На фото видно, что она села между могилами и показывала средний палец.

Об этом сообщают на Facebook-странице "Твой Владимир".

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В соцсетях появилось фото девушки, которая устроила фотосессию на могилах.

"Пользователи обращаются с просьбой разместить фото, на которых жительница Владимир-Волынской общины надругается над могилой родственников знакомых", – написано под фото.

Фотографировалась девушка ночью. Потом эти фото она разместила у себя в Instagram.

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"Я не убью тебя, потому что это с тобой безумно весело", – написала под фото девушка.

Девушка устроила на кладбище фотосессию. Фото: "Твой Владимир" на Facebook

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