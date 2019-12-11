Покурил табак со "специями" и умер: в Луцке расследуют отравление 19-летнего парня

Брат погибшего сейчас приходит в себя в отделении детоксикации Луцкой городской больницы

Роковая вечеринка. В Луцке четверо юношей покурили смесь табака и различных "специй" и уже через несколько часов один из них потерял сознание. Когда родные не смогли привести его в чувство, вызвали скорую. Но реанимационные мероприятия не помогли. Врачи констатировали смерть парня и подозревают, что виной трагедии мог стать так называемый спайс, что обладает наркотическим действием и вызывает галлюцинации. Умершему было 19 лет. Его брат тоже курил, и сейчас приходит в отделении детоксикации Луцкой городской больницы. Правоохранители рассматривают вероятную причину смертельного отравления.

Виктор Гомоль, пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Волынской области:

"Пока преждевременно говорить, что причиной смерти стало употребление наркотиков, потому что не завершилась судебно-медицинская экспертиза. Но эту версию следствие рассматривает, не исключает".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как на Сумщине "накрыли" банды дилеров, которые продавали психотропы несовершеннолетним. Товар продавали на территории Сумской области через разветвленную сеть дилеров и "закладки".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама