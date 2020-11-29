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Полиция Черновцов открыла два дела по нарушениям на выборах мэра

29 ноября, 22:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Всего 29 ноября правоохранители зарегистрировали 11 сообщений о нарушениях

В ходе второго тура выборов городского головы в Черновцах полицейские зарегистрировали 11 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, по двум из них открыли уголовные производства.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

Правоохранители уточнили, что уголовные производства начаты по двум случаям незаконных действий с избирательными бюллетенями.

Так, утром 29 ноября на одном из участков члены комиссии подписали протокол о подсчете голосов избирателей задолго до установления результатов выборов – ведется расследование по признакам части 4 статьи 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.

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Еще одно уголовное производство полицейские начали по факту выдачи членом комиссии двух бюллетеней одному лицу – в результате женщина-избиратель проголосовала за себя и своего сына, что квалифицировано по признакам части 3 статьи 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) УКУ.

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Остальные девять сообщений в основном касались фото- и видеофиксации в кабинах для голосования и незаконной агитации, также было заявление о вероятной попытке подкупа избирателей – они сейчас проверяются.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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