Українська
$ 27,87
33,89
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Порно в онлайн-тесте по математике: во Львове студенты стали на защиту преподавателя с "новой методикой"

15 декабря, 11:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Студенты говорят, что это хороший специалист

Студенты старших курсов "Львовской политехники" стали на защиту своего преподавателя Дмитрия Зербино, который во время контрольной работы показывал эротические картинки.

Реклама

Об этом выяснили журналисты "Сегодня".

Так, специфический тест с дискретной математики сняли студенты первого курса. А потом на онлайн-паре спросили об этом у преподавателя.

По его словам, это японская методика, по которой обучение должно быть в удовольствие. Он проблемы не видит, потому что есть выбор – нейтральные иллюстрации или эротические.

Видео: Сегодня

Как выяснили "Сегодня", руководство "Львовской политехники" знало об особом подходе. Его он взял у профессора Японии, который несколько лет назад приезжал в университет. Но об эротических картинках в контрольных, – утверждают – не знали.

"Если это все так, как написано было в социальных сетях, на то будет достаточно жесткая реакция. Но вместе с тем мы сейчас создали рабочую группу, куда включили специалиста по методике преподавания, специалиста-юриста, также специалиста-компьютерщика", – сказал первый проректор Олег Матвийкив.

Реклама

Защищать Дмитрия Зербино взялись студенты старших курсов. Они говорят, что его лекции одни из самых интересных. И эротические картинки в тестах, которые им тоже показывали, мол, здесь ни к чему.

"Ну все то понимали в шутку и все нормально до того относились. Преподаватель действительно очень хороший человек. Классный специалист в своем деле. Это один из преподавателей, к которому студенты очень любили ходить на пары", – подчеркнул студент Иван Бойко.

Сейчас преподавателя от работы отстранили. До конца неделе руководство ВУЗа обещает закончить внутреннее расследование и обнародовать выводы.

Напомним, ранее в Кривом Роге вынесли приговор родителям, снимавшим четырехлетнюю дочь в порно.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов студенты тест преподаватели политех
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как ты должен со мной говорить? – Во Львовской области учительница избила ребенка (видео)
Как ты должен со мной говорить? – Во Львовской области учительница избила ребенка (видео)Запад
Садовой заболел COVID-19: как чувствует себя мэр Львова
Садовой заболел COVID-19: как чувствует себя мэр ЛьвоваЗапад
Чтобы соседи не чурались: в Украине селяне скрывают заболевания COVID-19
Чтобы соседи не чурались: в Украине селяне скрывают заболевания COVID-19Украина
Лечатся водкой: в украинских селах до сих пор не верят в коронавирус
Лечатся водкой: в украинских селах до сих пор не верят в коронавирусЗапад
Новая
Новая "методика обучения": во Львове преподаватель показывал студентам порнографию (видео)Запад
Схватили на улице и затолкали в машину: четверо мужчин изнасиловали женщину на Закарпатье
Схватили на улице и затолкали в машину: четверо мужчин изнасиловали женщину на ЗакарпатьеЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять