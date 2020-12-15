Порно в онлайн-тесте по математике: во Львове студенты стали на защиту преподавателя с "новой методикой"

Студенты старших курсов "Львовской политехники" стали на защиту своего преподавателя Дмитрия Зербино, который во время контрольной работы показывал эротические картинки.

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Об этом выяснили журналисты "Сегодня".

Так, специфический тест с дискретной математики сняли студенты первого курса. А потом на онлайн-паре спросили об этом у преподавателя.

По его словам, это японская методика, по которой обучение должно быть в удовольствие. Он проблемы не видит, потому что есть выбор – нейтральные иллюстрации или эротические.

Видео: Сегодня

Как выяснили "Сегодня", руководство "Львовской политехники" знало об особом подходе. Его он взял у профессора Японии, который несколько лет назад приезжал в университет. Но об эротических картинках в контрольных, – утверждают – не знали.

"Если это все так, как написано было в социальных сетях, на то будет достаточно жесткая реакция. Но вместе с тем мы сейчас создали рабочую группу, куда включили специалиста по методике преподавания, специалиста-юриста, также специалиста-компьютерщика", – сказал первый проректор Олег Матвийкив.

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Защищать Дмитрия Зербино взялись студенты старших курсов. Они говорят, что его лекции одни из самых интересных. И эротические картинки в тестах, которые им тоже показывали, мол, здесь ни к чему.

"Ну все то понимали в шутку и все нормально до того относились. Преподаватель действительно очень хороший человек. Классный специалист в своем деле. Это один из преподавателей, к которому студенты очень любили ходить на пары", – подчеркнул студент Иван Бойко.

Сейчас преподавателя от работы отстранили. До конца неделе руководство ВУЗа обещает закончить внутреннее расследование и обнародовать выводы.

Напомним, ранее в Кривом Роге вынесли приговор родителям, снимавшим четырехлетнюю дочь в порно.

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