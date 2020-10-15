Поваленные деревья и угроза подтопления: что натворила непогода на Закарпатье

В Закарпатской области спасатели ликвидируют последствия непогоды, которая бушевала вчера, 14 октября. Сильный ветер валил деревья, в результате движение на дорогах оказалось заблокированным.
Об этом написали на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели рассказали, что звонки с просьбами о помощи поступали целый день.
В частности, деревья падали на проезжую часть дороги в пяти населенных пунктах: в селе Пилипец Межгорского района, поселке Великий Березный, селе Смологовица Иршавского района, в Ужгороде и вблизи села Сусково Савеловского района.
А в Воловецком районе дерево упало в русло реки Абранка, чем спровоцировало подъем воды. Спасатели срочно выезжали на место инцидента, ведь вода могла затопить домохозяйства возле водоема.
Также в селе Тишев Воловецкого района из-за ливня затопило подвал частного дома. Спасатели откачали из помещения 15 кубометров воды.
Напомним, ранее мы писали, что в соседнем с Закарпатьем Кошице, что в Словакии, уровень воды в реках критически поднялся. Местных жителей предупредили, что нужно быть готовыми к объявлению чрезвычайного положения.
Кроме того, недавно непогода бушевала в Днепре. В городе прошел ливень, в результате улицы были затоплены.
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