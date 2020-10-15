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Поваленные деревья и угроза подтопления: что натворила непогода на Закарпатье

15 октября, 15:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дерево упало в реку и спровоцировало подъем воды

В Закарпатской области спасатели ликвидируют последствия непогоды, которая бушевала вчера, 14 октября. Сильный ветер валил деревья, в результате движение на дорогах оказалось заблокированным.

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Об этом написали на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали, что звонки с просьбами о помощи поступали целый день.

В частности, деревья падали на проезжую часть дороги в пяти населенных пунктах: в селе Пилипец Межгорского района, поселке Великий Березный, селе Смологовица Иршавского района, в Ужгороде и вблизи села Сусково Савеловского района.

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А в Воловецком районе дерево упало в русло реки Абранка, чем спровоцировало подъем воды. Спасатели срочно выезжали на место инцидента, ведь вода могла затопить домохозяйства возле водоема.

Также в селе Тишев Воловецкого района из-за ливня затопило подвал частного дома. Спасатели откачали из помещения 15 кубометров воды.

Напомним, ранее мы писали, что в соседнем с Закарпатьем Кошице, что в Словакии, уровень воды в реках критически поднялся. Местных жителей предупредили, что нужно быть готовыми к объявлению чрезвычайного положения.

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Кроме того, недавно непогода бушевала в Днепре. В городе прошел ливень, в результате улицы были затоплены.

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ветер Закарпатье непогода
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