Затоплены дома и реки вместо дорог: что натворил ливень в Днепре (фото и видео)

На Днепр сегодня, 11 октября, обрушилась непогода. В городе прошелся ливень, в результате чего улицы затопило.
Об этом сообщает Информатор.
Отмечается, что сложная дорожная обстановка была возле городского цирка – там около десяти автомобилей из-за воды заглохли на дороге.
Кроме того, возле улицы Южной вымыло тротуарную плитку, а недалеко от Екатеринославского бульвара сильно повредился асфальт. На Слобожанском проспекте тротуар "превратился" в реки.
Также затопило несколько заведений на улице Грушевского, которые находятся на нижних этажах.
На Крутогорном спуске оказались подтопленными подвалы, а на Донецком шоссе, по данным СМИ, люди снова достают лодки, чтобы добраться в супермаркет.
Напомним, ранее непогода бушевала в Ивано-Франковске. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.
Кроме того, в конце сентября в Одессе мощный ливень затопил улицы и ломал деревья.
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