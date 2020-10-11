Затоплены дома и реки вместо дорог: что натворил ливень в Днепре (фото и видео)

Люди начали доставать лодки для перемещения по улицах

На Днепр сегодня, 11 октября, обрушилась непогода. В городе прошелся ливень, в результате чего улицы затопило.

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Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что сложная дорожная обстановка была возле городского цирка – там около десяти автомобилей из-за воды заглохли на дороге.

Кроме того, возле улицы Южной вымыло тротуарную плитку, а недалеко от Екатеринославского бульвара сильно повредился асфальт. На Слобожанском проспекте тротуар "превратился" в реки.

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Также затопило несколько заведений на улице Грушевского, которые находятся на нижних этажах.

На Крутогорном спуске оказались подтопленными подвалы, а на Донецком шоссе, по данным СМИ, люди снова достают лодки, чтобы добраться в супермаркет.

Напомним, ранее непогода бушевала в Ивано-Франковске. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

Кроме того, в конце сентября в Одессе мощный ливень затопил улицы и ломал деревья.

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