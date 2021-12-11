Предсказали войну, лечили болезни и говорили с Богом. ТОП-3 самых известных мольфара Карпат

До нашего времени дошло много историй о мольфарах – они предсказывали тяжелое будущее для страны, разговаривали с животными и без чертежей строили сложные конструкции

Что известно о мольфарах Нечае, Атаманюке и Турчиняке (на фото слева направо) / Фото: Коллаж: Сегодня

Западная часть Украины славится не только живописной природой, но и людьми, которые там живут. Известно, что еще с давних времен там были украинцы со сверхъестественными способностями. В Карпатах их назвали мольфарами.

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-3 самых известных мольфаров Карпат.

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Мольфары – люди со сверхъестественными способностями, знахари, носители древних знаний и культуры. Они занимаются целительством, управляют силами природы, используя для этого заклинания, особые предметы или травы.

Михаил Нечай

Нечая многие считают последним настоящим мольфаром. Он жил недалеко от села Верхний Ясенов и был убит в 2011 году в собственном дома, пишет "Правда твоего города".

Именно Нечай предсказал, что Украину ждет тяжелая судьба и с изменением власти многое не изменится. В частности, он заявлял, что Украину будут "разбирать" на куски, а на восток страны претендует именно Россия. В возможном распаде Украины он обвинял именно РФ.

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Фото: "Правда твоего города"

"Треть Украины Закарпатской будет мадярам и чехам, Галичина будет под Польшей, восточная Украина будет под Россией, а Буковина – под Румунами. Так было уже. Расколется Украина, на карте ее не будет. (...) Но это временные явления, через какое-то время Украина снова построится", – заявлял мольфар.

Также в 2008 году он предсказал, что Виктор Янукович сбежит из страны. А после 2012 года рассказал о катастрофах и страшных катаклизмах.

Однако одно из его пророчеств так и не сбылось – Нечай говорил, что беглый экс-президент Виктор Янукович умрет насильственной смертью. Хотя Янукович все еще жив, местные жители до сих пор обсуждают то, что убийство мольфара в 2011 году могло быть не случайным.

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Гой

Как пишет "Сикитура", еще одним известным мольфаром Гуцульщины был Андрей Атаманюк, которого все называли Гой. Он жил в Шешорах Косовского района.

Согласно преданиям, Атаманюк умел лечить людей от болезней с помощью воды. Помогал людям с эпилепсией, зубной болью, испугом, энурезом. Внутренние болезни лечил зельем. Однако ни себе, ни родным помочь не мог.

Фото: "Сикитура"

Кроме того, многие утверждали, что Гой был связан с нечистой силой. По легенде, к Гою шли две женщины и в качестве подарка несли ему 20 яиц. Однако на полпути решили, что яиц слишком много и оставили половину у дороги, чтобы потом забрать себе. Однако когда возвращались, на месте яиц было гнездо со змеями.

Фото: "Правда"

Внуки Гоя отвергают его связь с нечистыми. Говорят, что он не мог разбираться с темными силами, поскольку верил в Бога, давал пожертвования на церковь, молился и каждый понедельник постился за скот.

Также говорят, что в свое время Гой предрек гибель Москвы. Однако родственники Атаманюка и эту версию опровергают – мол, видеть будущее он не мог.

Василь Турчиняк

"Спадок" пишет, что жители села Делятин до сих пор помнят Василия Турчиняка, который жил еще в 19 ст. в селе Луг. Сейчас этого села уже нет на карте.

По рассказам, Турчиняк "совещался" с Богом, строил мосты со сложной инженерной конструкцией. При этом он выполнял даже те строительные и архитектурные техники, которых сам не изучал. Делал все без каких-либо чертежей и макетов.

Фото: "На скрижалях"

В Делятине его знали еще как прорицателя: он предусмотрел разрушение их церкви и то, что в их церковь будут загонять лошадей и что на месте их села построят город. Все его прогнозы осуществились.

Жители села раньше рассказывали, что Василий Турчиняк разговаривал с воронами. Три ворона всегда отзывались на его зов садились на него, слушали и выполняли все задания. Вороны были и на его похоронах, они трое суток не покидали могилу и каркали. Потом долго кружили над его усадьбой и исчезли навсегда.