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Прикинулся больным: во львовской маршрутке парень открыл стрельбу

3 июля, 11:31

У юноши изъяли стартовый пистолет и вызвали в полицейский участок маму

Во Львове 2 июля около 22.00 в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в маршрутке, которая двигалась по ул. Владимира Великого. Злоумышленником оказался 19-летний львовянин.

"Парень вел себя неадекватно. Полицейские опросили свидетелей и вызвали на место следственно-оперативную группу. Неожиданно у 19-летнего юноши начались судороги и на место вызвали "скорую". Вскоре медики из больницы  на ул. Кульпарковской, сообщили, что парень симулирует. Львовянина доставили в участок и вызвали туда его мать", – сообщают в пресс-службе патрульной полиции.

Также с места происшествия полицейские изъяли стартовый пистолет, который направлен на экспертное исследование. Пострадавших в результате происшествия нет. Кроме этого, на месте был найден патрон и магазин.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

Напомним, недавно во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".

Ранее на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.

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Тег маршрутка, Львов, стрельба, пистолет

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