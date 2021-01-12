Пробирки с кровью и данными пациентов: под Львовом нашли свалку медицинских отходов

Под Львовом на куче строительного мусора нашли сотни пробирок с кровью и личными данными пациентов.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Стихийную свалку житель Львова Алексей нашел еще в мае. Тогда, по его словам, там был преимущественно строительный мусор. Но через два месяца появились еще и медицинские отходы.

После того, как Алексей опубликовал видео в соцсетях, на место приехали экоинспекторы и местные власти. Но за пять месяцев их так и не убрали. Об этом он писал даже в Кабмин, но там все переадресовали местной власти.

Видео: Сегодня

В областной эко-инспекции оправдываются, что в августе обязали поселковый совет убрать мусор и оштрафовали на 250 гривен. Они подозревают, что вывозят отходы больницы Львова, которые экономят на утилизации.

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При этом в сельсовете заявили, что убрали пробирки в августе, это уже новый мусор. К тому же, говорят местные власти, каждый раз сообщают полицию, когда обнаруживают новый хлам.

Полицейские же говорят, что впервые о проблеме узнали только 8 января из соцсетей. Они открыли уголовное производство, однако пока неясно, кого нужно наказывать.

Напомним, мы сообщали, что на нелегальную свалку медицинских отходов на Сумщине свозили отходы из Киева.

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